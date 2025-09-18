ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿ.ಎಂ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.‌ ಗುಜರಾತಿನ ಅಮುಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ‌. ನಾವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು‌. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಮುಲ್‌ಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಸವಾಲು ಕೊಡಬಹುದು
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಕೋಮುಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
kolarNandini

