ಕೋಲಾರ | ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ಕೋಮುಲ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳು (ಪಾರ್ಲರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಎಂಎಫ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 500 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಸಂದ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ‘ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಮಾರಾಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಡೇರಿಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ₹ 5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 150 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯದಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಮುಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ನಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಮುಲ್ಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಸವಾಲು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ವಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಲುವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ಬಾಬು, ಎನ್.ಹನುಮೇಶ್, ಶಂಶೀರ್, ಕೋಮುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗೇಶ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಸಂದ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು: ಸಿ.ಎಂ ನಿರ್ದೇಶನ</strong></p>.<div><blockquote>ಕೆಎಂಎಫ್ ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಅಮುಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ </span></div>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಮುಲ್ಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಸವಾಲು ಕೊಡಬಹುದು</blockquote><span class="attribution"> ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಕೋಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>