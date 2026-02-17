ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictkolar
ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರದತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಿತ್ತ

ನರಸಾಪುರ, ವೇಮಗಲ್‌, ಮಾಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ; ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವವರೇ?
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:06 IST
kolarInvestmentTATAIndustrial Growth

