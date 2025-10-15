ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪ: ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಜಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:15 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
kolardismissed

