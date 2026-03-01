ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
kolar

ಕೋಲಾರ | ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 324 ಮಂದಿ ಗೈರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:28 IST
ಕೋಲಾರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೆಬ್‌ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಮೊದಲ ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ವರದಿ ಆಗಿಲ್ಲ
ರಾಜಶೇಖರ್‌ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಡಿಪಿಯು
kolarPUC Exams

