ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬಂಗಾನತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬರ

ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗಾನತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
