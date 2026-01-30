<p>ಕೋಲಾರ: ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜ.28 ಹಾಗೂ 29ರಂದು ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>60 ವರ್ಷ ಮೇಲಿನವರ ವಿಭಾಗದ (5x5) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವಿಭಾಗದ 3x3 ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. 65 ವರ್ಷ ಮೇಲಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಎಡಿಸಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>