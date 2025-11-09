ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಆತನಿಗೆಷ್ಟು ಗತ್ತು?: ಮಂಜುನಾಥಗೌಡಗೆ ಶಾಸಕ ನಂಜೇಗೌಡ ತಿರುಗೇಟು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ, ಶಾಸಕ
ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ
kolarMalur

