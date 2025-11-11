ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವೇಮಗಲ್ | ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಸಮೃದ್ಧ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ

ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಕೋಲಾರದ ಗದ್ದೆ ಕಣ್ಣೂರು ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶ್ರೀಧರ್ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇಮಗಲ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಂದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು. ರೈತರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ನೀಡಿದ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಲ್ವ ಮಂಜಲಿ ರಾಮು ಶಿವಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
