ಅಳವಂಡಿ | ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ 25 ಸಾವಿರ ರವೆ ಉಂಡಿ

<p><strong>ಅಳವಂಡಿ</strong>: ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸಮೀಪದ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ರವೆ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾನಾ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರವೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರವೆ, ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಕ್ಕರೆ, 15 ಕೆ.ಜಿ ತುಪ್ಪ, 5 ಕೆ.ಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾದಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>