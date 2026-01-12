ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಅಳವಂಡಿ | ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ 25 ಸಾವಿರ ರವೆ ಉಂಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ‌ಹಿಳೆಯರು ರವೆ ಉಂಡಿ ತಯಾರಿಸಿದರು
