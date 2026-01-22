ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಿಟ್ನಾಳ ಅಭಿಮತ‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:18 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:18 IST
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಚನಗಳು ಸಮಾಜದ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ
ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ.ಎಸ್. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
KoppalAmbigara Chowdaiah

