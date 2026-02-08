ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಳವಂಡಿ | ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ: ಅಪಾರ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಂದಿಸಿದರು.
KoppalFireBanana crop

