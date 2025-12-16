ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಹಾಕದವರಿಗೆ ‘ಹೂ’ ಉಡುಗೊರೆ!

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮದ ಕುರಿತು ವಿನೂತನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಸ್‌ಐ
ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತು ಮೃದು ಧೋರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ
ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕೋನನಗೌಡ, ಬೇವೂರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ
Koppal

