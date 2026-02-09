ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕನಕಗಿರಿ: ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ

ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಕಾಲ; ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗ್ಯ
ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:17 IST
ಕನಕಗಿರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಒಂದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Koppal

