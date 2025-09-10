ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಳವಂಡಿ: ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಹಾಳು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು
ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಡಾಂಬರ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದು
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

