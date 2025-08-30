ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೆರೆಯದ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು
ತೆರೆಯದ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
–ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹಂಡಿ ಸಿಡಿಪಿಒ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಟಮಿನ್‌ ಇತರೆ ಔಷಧ ಬಾಟಲಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವುದು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಟಮಿನ್‌ ಇತರೆ ಔಷಧ ಬಾಟಲಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವುದು
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT