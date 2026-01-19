ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
koppal
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹಾದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ: ಕೊನೆಯ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಂದ ದಾಸೋಹ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ಜನಸಂದಣಿಯ ಚಿತ್ರಣ
ಮಹಾದಾಸೋಹದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ
ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹರಕೆ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾಂತಯ್ಯನಮಠ ಕುಟುಂಬದವರು 
ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೊನೆಯ ಭಕ್ತನಿಗೂ ದಾಸೋಹ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ
ರಾಮನಗೌಡರ ಗವಿಮಠದ ಮಹಾದಾಸೋಹದ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗವಿಮಠ  
KoppalaGavigangadhareshwara temple
