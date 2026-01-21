ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ| ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಷಾನಿಲದಿಂದ ಬದುಕು ನರಕ: ಸಾಹಿತಿ ಬಿ. ಪೀರಬಾಷ

82ನೇ ದಿನದ ಧರಣಿಗೆ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:19 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppalaprotest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT