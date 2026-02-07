ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 100 ದಿನ; ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ನೂರಾರು

ಇಂದು ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:14 IST
- ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು ಜೀವನ ದುಸ್ತರ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಹೇಶ ವದ್ನಾಳ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ  ರೈತ
Koppala

