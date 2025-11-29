ಕೊಪ್ಪಳ| ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಚೇರಿ: ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಂತೂ ‘ಇಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು’ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರ, ನವಶಕ್ತಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಡಸಾಲೆ, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸಂಘಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪದರು ಕಳಚಿದ, ಆರ್ಸಿಸಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಎದ್ದಿರುವ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ!</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಸಿ ಪದರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸಿಂಕ್ಗೆ ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದೂ ಸಿಂಕ್ ಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಉಗುಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಕೆಂಪುಮಯ’ವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಶೌಚಾಲಯದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ರಾಚಿಕೊಂಡೇ ದಿನಗಳನ್ನು ದೂಡಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು, ‘ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪದರು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಜನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? </blockquote><span class="attribution">ಶಿವಪ್ಪ ಹಲವಾಗಲಿ ಗಿಣಿಗೇರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</span></div>.<div><blockquote>ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">ವಿಠ್ಠಲ ಚೌಗುಲಾ ಕೊಪ್ಪಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್</span></div>.<p><strong>ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ</strong> </p><p>ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ 1994ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ದಿವಟರ ಕೊಪ್ಪಳದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅನ್ವರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 1997ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈಗಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>