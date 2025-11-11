ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ: ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಬಳಿ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸುತ್ತ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬೀಡು
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸುತ್ತ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಉಪಟಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
ವೈ.ಜೆ.ಪೂಜಾರ, ವಕೀಲ
ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸುತ್ತ ಉಪಟಳ ನಡೆಸುವ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಹರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಬಸವರಾಜ ನೆಲಗಣಿ, ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ
KoppalHostel

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

