ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಕುಷ್ಟಗಿ: ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ‘ತಬರ’ನಾದ ಯೋಧ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:06 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:06 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2–3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
KoppalLandSoldiers

