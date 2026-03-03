ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
koppal

ನೌಕರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ: ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:27 IST
ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯೆ
Koppal

