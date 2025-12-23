ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಕ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ

ಗಂಗಾವತಿ ಕೆವಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ’ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ
ಎನ್.ವಿಜಯ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಯುವಜನತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗದಂತೆ ಸಾಧಕ ರೈತರ ಸಾಧನೆ ಆದಾಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮ ಅನಿಸುತ್ತದೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲಿಗಾರ ಕೆವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಂಗಾವತಿ
Koppala

