ಮುನಿರಾಬಾದ್: 48 ದಿನಗಳ ಮೌನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ತಾಯ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಸಮೀಪ ನಗರ ಗಡ್ಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಭಿನವ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮೌನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು
Koppal

