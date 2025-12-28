ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೊಟ್ಟಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಡ್ಕಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ
ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವುದು ಶುರುವಾದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದಂತೆ. ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಮಠದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ.
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗವಿಮಠ ಕೊಪ್ಪಳ
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT