ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ಸಿ.ಎಂಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ನೀಡುವ ಕಾತರ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‌ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ‌ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
KoppalaNetwork ProblemCM siddaramaiah

