ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರಿ!

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹಸಿಗ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

