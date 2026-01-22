ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ‘ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ’ಯ ಪಯಣ

ಎರಡು ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
ಭೀಮವ್ವ ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಯಾತರ ಹಾಗೂ ತಂಡದದವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಕ್ತರ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ನೋಡಲು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು
ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸಂಸದ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೇರಳ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ
ವರ್ಣಿತ್‌ ನೇಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಮ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹರಿದಾಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
