ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 215 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಕೊರತೆ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು‌ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಮಧು ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
Mandyatoll

