ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಕೆಳಸ್ತರದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ: ಕೆ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Education
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT