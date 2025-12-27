ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕೈಬಿಡಲು ಮನವಿ

ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿ. ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬೆಂಬಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು
– ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
MandyaMaddur

