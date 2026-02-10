ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ: ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ– ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು 
