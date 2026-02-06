ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ; ಬೀಳದ ಕಡಿವಾಣ

3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5,652 ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 3,339 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ; 43 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್‌ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ 
ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ 
ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದಂಥ ದಂಧೆಯ ಹಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿ
– ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ
MandyaBan Alcohol

