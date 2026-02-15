ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾದೇಶ್ವರರ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ರಥೋತ್ಸವ  

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MandyaKR Pete
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT