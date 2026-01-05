ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗೆ 4 ಕಟ್ಟು ನೀರು: ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ

18 ದಿನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, 12 ದಿನ ಸ್ಥಗಿತ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು 4 ಕಟ್ಟುಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹರಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು
– ಕೆ.ರಘುರಾಮನ್‌, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
waterMandyaKRS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT