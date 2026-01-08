ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
mandya
ಮಂಡ್ಯ | ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ: ಸರ್ವೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ

ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಜಲಾಶಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು ನೆಡಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಆದೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು | ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ನೀಡಲು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಆದೇಶ | ಪಾಂಡವಪುರ ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ 
400 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ
Mandya

