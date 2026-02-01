ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ:ಸಿಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ; ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ಸಿಡಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಂಡೊತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹರಕೆಹೊತ್ತ ಹಲವರು ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದರು 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ಸಿಡಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಂಡೊತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹರಕೆಹೊತ್ತ ಹಲವರು ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದರು 
Mandyafestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT