ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ | ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಭೂ ಅಕ್ರಮ: ಇಬ್ಬರು ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 17:22 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 17:22 IST
