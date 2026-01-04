ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಪಾಸಿಂಗ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌’: ಕಲಿಕಾ ಮಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

4853 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಕಲಿಕಾ ಮಿತ್ರ’ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ
‘ಮಿಷನ್‌ 40+ ಪಾಸಿಂಗ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 56 ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ
– ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಫಲಿತಾಂಶ ವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ವೇಕಪ್‌ ಕಾಲ್‌’
‘ನಸುಕಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ವೇಕಪ್‌ ಕಾಲ್‌’ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.45ಕ್ಕೆ ‘ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ’ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ‘ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟಡಿ’ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ‘ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ’ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು 2024–25ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ‘ಟಾಪ್‌–5’ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ.ಎ. ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ನರ್‌’ ರಚಿಸಿ ವಿಷಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ.ಎ. ಡಿಡಿಪಿಐ
ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ.ಎ. ಡಿಡಿಪಿಐ
MandyaSSLC exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT