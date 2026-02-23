<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಬೃಂದಾವನದ ‘ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ’ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ದೋಷ ಸರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಎಇಇ ಫಾರೂಕ್ ಅಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>