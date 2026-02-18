ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictmandya
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಅನುಮಾನ: ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
ಅಪ್ಪ–ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಏಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಓದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ
Mandyaprathap simha

