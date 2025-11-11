ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪೊಲೀಸ್‌ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಸರಿಯಲ್ಲ  | ಟಿಪ್ಪು ಸಾಧನೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ | ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚನ 
MandyaTippu Jayanti

MandyaTippu Jayanti

