ಮೈಸೂರು | ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ: ನಾಟಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ 'ರಂಗಾಯಣ'ವು 2026ರ ಜ.12ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ 'ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ' ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. 'ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್' ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕು– ಬರಹ– ಹೋರಾಟ ನೆನಪಿಸುವ ದಮನಿತ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಥನದ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ 'ಮಕ್ಕಳ ಬಹುರೂಪಿ'ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ತಂಡಗಳು ರಂಗಾಯಣದ ವೆಬ್ಸೈಟ್: <a href="https://rangayanamysore.karnataka.gov.in/" rel="nofollow">rangayanamysore.karnataka.gov.in</a> ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಂಡ, ನಾಟಕದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊದ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಜೊತೆಗೆ ನ.25ರೊಳಗೆ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. </p>.<p>ನಾಟಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಮೇಲ್: bahuroopifestival@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ರಂಗಾಯಣದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಆತಿಥ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ತಿಪಟೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>