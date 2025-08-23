ಮೈಸೂರು: ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುಟಾಣಿ ರಾಮರಕ್ಷ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ನಗರದ 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ಪುಟಾಣಿ ಎನ್.ಆರ್.ರಾಮರಕ್ಷ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, 215ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ, ಸೂಪರ್ ಕಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮರಕ್ಷ, ವಿ.ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮಗಳು.</p>.<p><strong>ಪುಟಾಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:</strong></p>.<p>‘100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ದೇವರ ಹೆಸರು, ದಶಾವತಾರ, ಮಂತ್ರ, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ದೇವರವಾಹನ, ವಾದ್ಯ, 25 ತರಕಾರಿಗಳು, 30 ಹಣ್ಣುಗಳು, 28 ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಗಳು, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು, 10 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಗಳು, 7 ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ, 8 ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, 10 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ’ ಎಂದು ತಾಯಿ ವಿ.ರಮ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>