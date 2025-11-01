ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅವಗಣನೆಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪೀಠ

ಆಗದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನೇಮಕ l ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೀಗ
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ‌ರುವ ಅರಸು ಪ್ರತಿಮೆ 
