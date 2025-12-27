ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸ್ವ ಸ್ವಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು
ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ
Mysuru

