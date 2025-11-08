ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌–ಎಎಚ್‌ಇಆರ್‌ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಎಚ್‌ಇಆರ್‌ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಎಚ್‌. ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಉಪಕುಲಪತಿ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಇಆರ್‌
JSS Academy

JSS Academy

