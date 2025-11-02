ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಚಾಲಕನ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ: ಕನ್ನಡ ರಥವಾದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್

ರವಿಕುಮಾರ್
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಾಲಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್.ಜಮ್ಯಾಳ
ಚಾಲಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್.ಜಮ್ಯಾಳ
ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಚಾಲಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಅನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಸ್ ಘಟಕ
MysoreKsrtc busKannada Rajyothsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT