ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ‘ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಜೀವಿನಿ’

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:10 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:10 IST
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ
– ಎಸ್. ಯುಕೇಶ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಸಿಇಒ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
