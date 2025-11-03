ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1735 ಮಂದಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತ

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ; 7 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
